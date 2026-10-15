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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:33

Daer mantém prazo para obra da rodoviária de Porto Alegre

Revitalização do terminal rodoviário está próximo dos 50% de conclusão

Revitalização do terminal rodoviário está próximo dos 50% de conclusão

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com início em março deste ano e investimento de R$ 19,6 milhões, as obras de reforma e modernização da Estação Rodoviária de Porto Alegre estão próximas de alcançar os 50% de conclusão. Com o objetivo de obter maior conforto e segurança e oferecer melhores condições aos usuários, tanto intermunicipais como interestaduais, o prazo estipulado segue para maio de 2027. Mesmo com o período chuvoso vigente, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) ainda acredita que a reestruturação poderá ser concluída durante o período.

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