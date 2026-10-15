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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:16

Lombada eletrônica no Corredor Humanitário começa a operar na segunda-feira

Equipamento visa diminuir sinistros no Corredor Humanitário

Equipamento visa diminuir sinistros no Corredor Humanitário

Alex Rocha/PMPA
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Na próxima segunda-feira (19), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) começa a monitorar a velocidade na chegada a Porto Alegre com um Medidor Eletrônico de Velocidade (MEV) do tipo fixo redutor, conhecido como lombada eletrônica.

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