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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 14:56

Governo fecha acordo para votar MP do Enamed às vésperas do fim do prazo

A obtenção de nível proficiente será obrigatória para que estudantes possam obter o registro nos Conselhos Regionais de Medicina

A obtenção de nível proficiente será obrigatória para que estudantes possam obter o registro nos Conselhos Regionais de Medicina

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Governo e oposição chegaram a um acordo para modificar e votar o relatório da medida provisória que institui o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) como requisito para obtenção do registro profissional de médico. A negociação ocorre às vésperas do fim do prazo de votação da proposta, que precisa ser aprovada pelo Congresso até esta sexta-feira (16).
Uma nova versão do parecer, apresentada nesta quinta-feira (15) pelo deputado Doutor Luizinho (PP-RJ), altera as regras de fiscalização das faculdades de medicina e modifica a divisão de atribuições entre o Ministério da Educação e o CFM (Conselho Federal de Medicina).

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