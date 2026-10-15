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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:49

Rato morto é encontrado em bolo por cliente e proprietária é presa pela Polícia Civil

Operação Expurgo da Polícia Civil fechou dois estabelecimentos em Porto Alegre

Operação Expurgo da Polícia Civil fechou dois estabelecimentos em Porto Alegre

Polícia Civil/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Duas lojas de uma franquia de bolos, no Centro Histórico, e no bairro Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, foram interditadas pela Vigilância Sanitária de Porto Alegre após denúncias de possível presença de um rato morto em um bolo. A Operação Expurgo da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor, Saúde Pública e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins (Decon), contou com a participação da Vigilância Sanitária e de agentes da 13ª Delegacia de Polícia. Na ação, a proprietária do estabelecimento foi presa. 

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