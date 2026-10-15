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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:16

Missa em homenagem ao arquiteto Jorge Debiagi ocorre nesta sexta-feira em Porto Alegre

Entre os projetos, a escada amarela se tornou uma de suas marcas reconhecidas

Entre os projetos, a escada amarela se tornou uma de suas marcas reconhecidas

Arquivo Pessoal/JC
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Uma missa em homenagem ao arquiteto e urbanista Jorge Decken Debiagi será realizada nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 18h, na Igreja São Manoel, em Porto Alegre. A cerimônia ocorre em memória do profissional, que morreu aos 87 anos, no dia 30 de setembro, em decorrência de uma pneumonia. Ele deixa a filha, Clarice Debiagi, e três netos. 

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