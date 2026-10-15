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CapaGeralEducação

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:49

Dia do Professor reforça a luta por uma melhor valorização da classe

Importância da data comemorativa e desafio da valorização salarial são destaques para a classe

Importância da data comemorativa e desafio da valorização salarial são destaques para a classe

Claudio Fachel/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Instituído oficialmente em 1963, o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, homenageia os profissionais, ressaltando a sua importância para manter uma sociedade crítica, prestativa e em constante evolução. No entanto, o dia não passa apenas por celebrações, mas também serve para recordar os sentimentos da classe, que, muitas vezes, é de desvalorização, tanto reputacional quanto salarial.

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