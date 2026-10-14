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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 15:53

Vinte bairros de Porto Alegre devem ficar sem água nesta quinta-feira; confira a lista

A previsão é de conclusão do serviço às 14h

A previsão é de conclusão do serviço às 14h

Luciano Lanes/PMPA/JC
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A Estação de Tratamento de Água (ETA) Belém Novo, operada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), passará por manutenção preventiva nesta quinta-feira (15). O serviço pode causar baixa pressão e/ou falta d'água nos 20 bairros atendidos pela unidade operacional.

Equipes atuarão, a partir das 8h, no sistema de entrada de energia elétrica da ETA. Simultaneamente, a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Xavantes, que integra o mesmo sistema, receberá manutenção em um dispositivo de içamento usado para movimentar os motores, bombas e válvulas.

A previsão é de conclusão do serviço às 14h, possibilitando a normalização gradual do abastecimento até a madrugada da sexta-feira (16). Conforme o Dmae, o retorno será mais lento nas partes altas e/ou distantes do sistema.

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