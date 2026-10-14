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CapaGeralEleições 2026

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 15:39

Eleitores podem emitir passagem intermunicipal gratuita para votar no segundo turno

Municípios de origem e destino devem corresponder ao município de residência e ao domicílio eleitoral

Municípios de origem e destino devem corresponder ao município de residência e ao domicílio eleitoral

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A partir desta quarta-feira (14), é possível emitir passagem gratuita para realizar a votação em outro município no Rio Grande do Sul no segundo turno das eleições 2026.

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