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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 14:33

Prefeitura de Porto Alegre abre concursos com salários de até R$ 9,1 mil

Concursos públicos abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade

Concursos públicos abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade

Freepik/Reprodução/JC
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A Prefeitura de Porto Alegre está com concursos públicos abertos para quem busca uma oportunidade de ingresso no serviço público municipal. A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (SMAP), publicou um edital destinado ao preenchimento de vagas e criação de cadastro reservas para profissionais de nível médio, técnico e superior. 

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