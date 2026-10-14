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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 11:33

Hospital de Clínicas restringe atendimento na emergência devido a superlotação

Hospital havia limitado o atendimento devido ao desabastecimento de água

Hospital havia limitado o atendimento devido ao desabastecimento de água

LUIZA PRADO/JC
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A emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) vai receber apenas pacientes encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até as 18h desta quarta-feira (14). A medida é necessária para garantir a integridade das equipes de assistência e a qualidade do atendimento aos pacientes. Na unidade, são atendidos 158 pacientes para 56 leitos. Outras 18 pessoas também aguardam atendimento na unidade.

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