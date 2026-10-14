Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralLitoral

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 10:41

Licitação pública vai escolher novos concessionários para quiosques e restaurantes de Imbé

Concessionários dos quiosques e dos restaurantes na praia do Imbé poderão ficar até o dia 31 de março de 2027

Concessionários dos quiosques e dos restaurantes na praia do Imbé poderão ficar até o dia 31 de março de 2027

Reginaldo Leal/Prefeitura de Imbé/Divulgação/JC
Compartilhe:
Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
A partir de abril de 2027, os 86 pontos comerciais - 77 quiosques fixos e móveis e nove restaurantes localizados na praia de Imbé, no Litoral Norte gaúcho, terão novos concessionários. A licitação pública para a escolha dos administradores será aberta até sexta-feira (16) pela prefeitura de Imbé. 

Notícias relacionadas