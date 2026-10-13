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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:14

Chuva dá uma trégua nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul

Volumes de chuva não deverão somar sequer 10 mm na maioria das áreas do RS

Volumes de chuva não deverão somar sequer 10 mm na maioria das áreas do RS

FÁBIO PILGER/DIVULGAÇÃO/JC
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A chuva dará uma trégua com previsão de muitas nuvens e chance de garoa no começo desta quarta-feira (14) no Rio Grande do Sul. Portanto, apesar de a chuva parar, a tendência é de ser um dia muito úmido com céu nublado a encoberto entre a região metropolitana, serra e litoral.

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