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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:43

Exposição celebra 80 anos de atuação do Sesi como agente de transformação

Amostra celebrando os 80 anos do Sesi permanecerá aberta ao público até 29 de novembro

Amostra celebrando os 80 anos do Sesi permanecerá aberta ao público até 29 de novembro

Dudu Leal/Sistema FIERGS/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma experiência entre documentos, fotografias e objetos que retratam as oito décadas de trajetória do Serviço Social da Indústria (Sesi) no Rio Grande do Sul e no Brasil. Assim pode ser definida a exposição “Sesi 80 anos: Cuidando de Quem Faz a Indústria”, inaugurada ontem pelo Sistema Fiergs e pelo Conselho Nacional do Sesi.

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