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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:08

Governo Lula cria programa para bloquear celulares usados para golpes de dentro de presídios

O mecanismo permitirá o bloqueio individual de celulares identificados dentro das unidades prisionais

O mecanismo permitirá o bloqueio individual de celulares identificados dentro das unidades prisionais

Tânia Rêgo/Agência Brasil/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Agências
O governo Lula (PT) criou um programa nacional para bloquear celulares e sinais de telefonia utilizados irregularmente dentro dos presídios brasileiros. A medida busca impedir que detentos utilizem aparelhos para manter contato com integrantes de organizações criminosas fora das unidades prisionais, aplicar golpes e coordenar atividades ilícitas.
O decreto, publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (13), estabelece uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério das Comunicações e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para identificar e bloquear aparelhos e comunicações não autorizadas.

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