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CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:13

Fenômeno El Niño provoca nuvens de fumaça no Amazonas

Ministério do Meio Ambiente diz que o avanço das queimadas é 'mais grave' do que o previsto

Ministério do Meio Ambiente diz que o avanço das queimadas é 'mais grave' do que o previsto

MICHAEL DANTAS/AFP/JC
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Agências
Em Manaus, as aulas da rede municipal estão suspensas e moradores têm sido orientados a usar máscaras por causa das nuvens de fumaça que se espalham por essa região da Amazônia, em uma onda de incêndios agravada pelo fenômeno climático El Niño.

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