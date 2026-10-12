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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 16:06

Primeiro domingo de Oktoberfest em Igrejinha foi marcado por shows nacionais e desfile

Desfile da Oktoberfest tomou as ruas de Igrejinha em novo formato, reunindo mais de 1,5 mil participantes

Desfile da Oktoberfest tomou as ruas de Igrejinha em novo formato, reunindo mais de 1,5 mil participantes

Cleiton Miguel/Oktoberfest de Igrejinha/Divulgação/JC
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O primeiro final de semana da 37ª Oktoberfest de Igrejinha encerrou o domingo, 11 de outubro, com atrações culturais e shows nacionais. A novidade foi o desfile, que estreou um novo formato mais participativo e reuniu cerca de 1,5 mil participantes de 32 instituições, conforme informa a assessoria de imprensa do evento.

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