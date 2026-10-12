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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 13:50

Semana será de chuva constante em Porto Alegre; cheias estão descartadas

Na Capital, precipitação deve ocorrer em quase ou todos os dias até sexta-feira

Na Capital, precipitação deve ocorrer em quase ou todos os dias até sexta-feira

Pedro Piegas/PMPA/JC
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Com previsão de chuva constante no Rio Grande do Sul para o decorrer da semana, a MetSul Meteorologia salienta que os volumes não devem ser altos na maioria das cidades, apesar da frequência. Mesmo assim, alguns pontos do Estado podem ultrapassar 100 milímetros e, isoladamente, de 150 mm a 200 mm.

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