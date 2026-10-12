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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 11:23

Santuário Nossa Senhora Aparecida espera receber até 3 mil pessoas no feriado

Feriado de Nossa Senhora Aparecida movimenta fiéis na Capital

Feriado de Nossa Senhora Aparecida movimenta fiéis na Capital

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida começou, em Porto Alegre, já com grande movimento em homenagem à Padroeira do Brasil. Nesta segunda-feira (12), o Santuário Nossa Senhora Aparecida, no bairro Ipanema, Zona Sul da Capital, recebe os fiéis ao longo do dia para missas, a procissão pelas ruas do entorno e uma confraternização em volta de uma das figuras religiosas mais importantes do País.

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