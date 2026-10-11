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Publicada em 11 de Outubro de 2026 às 16:36

Semana será chuvosa no Rio Grande do Sul

Cota de inundação do Guaíba permanece elevada e alagamentos nas ilhas tendem a seguir, mas grande cheia é descartada

Cota de inundação do Guaíba permanece elevada e alagamentos nas ilhas tendem a seguir, mas grande cheia é descartada

Alessandra Xavier/ Especial/JC
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A semana será marcada pela instabilidade no Rio Grande do Sul, com previsão de chuva em diferentes regiões do Estado e temperaturas amenas. Ao longo do feriado da segunda-feira, 12 de outubro, a nebulosidade deve predominar, embora ocorram alguns períodos de abertura de sol.

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