Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralMeio Ambiente

Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 18:56

Estudo sugere melhorias para alertas de desastres no Brasil

Estudo sugere melhorias para alertas de desastres no Brasil

Estudo sugere melhorias para alertas de desastres no Brasil

Agência Brasil
Compartilhe:
Agências

Apenas 1,83% dos alertas de desastres disparados por SMS no país entre 2018 e 2023 continham todos os elementos considerados essenciais para uma comunicação eficaz, aponta o estudo Mensagens de alerta de desastres: desafios e oportunidades com base na experiência do Brasil.

Notícias relacionadas