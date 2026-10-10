Oktoberfest movimenta o Centro Histórico com tradicionalismo alemão neste sábado

O Centro Histórico de Porto Alegre, especialmente a rua Sete de Setembro, passa por um sábado regado à cultura germânica com a segunda edição da Oktoberfest de Porto Alegre. As bandinhas alemãs, os grupos de dança e o público se unem ao público de passeio em um evento movimentado, com jogos temáticos, atrações musicais, apresentações temáticas e, claro, os canecos e as mais de 100 torneiras de chopp.
Com a programação gratuita até a meia-noite, a organização espera receber 40 mil pessoas, passando do dia ensolarado para o cair da noite, quando a maior parte do público tende a aparecer. As atividades estão distribuídas entre o Palco Central e o Pavilhão Germânico, novidade da edição, ambos na Sete de Setembro.
Realizado pelo hub POA Centro com apoio da prefeitura de Porto Alegre, o intuito é consolidar a festa tradicional dos alemães no calendário da cidade. O organizador do evento Johnny Rickes, inclusive, confirma que, em 2027, haverá a terceira edição.
O secretário de Planejamento, Cezar Schirmer, fala sobre a importância de eventos como esse para a revitalização do Centro Histórico. Festas como a Oktober representam algo além das obras de requalificação do bairro, estimulando os porto-alegrenses a estarem na região em momentos de lazer e movimentando a economia local.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!