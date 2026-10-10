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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 14:16

Feriadão de Nossa Senhora Aparecida tem chuva fraca e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul

A tendência é que o padrão de instabilidade continue no Rio Grande do Sul na próxima semana

A tendência é que o padrão de instabilidade continue no Rio Grande do Sul na próxima semana

TÂNIA MEINERZ/JC
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Júlia Fernandes
Júlia Fernandes Repórter
O feriadão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrado nesta segunda-feira, 12 de outubro, será marcado por chuva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, que deve dar origem a um ciclone extratropical de fraca intensidade no Oceano Atlântico, provoca instabilidade neste fim de semana. Em Porto Alegre, a previsão indica céu encoberto, períodos de chuva fraca e temperaturas baixas para esta época do ano.

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