Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralSaúde

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:35

Dependência em bets deixa problemas de saúde mental

Pesquisa indica que apostas deixam quase um novo dependente por dia

Pesquisa indica que apostas deixam quase um novo dependente por dia

Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com a suspensão dos sites e aplicativos de apostas de quota fixa (bets) no início do mês de outubro, além de diversas discussões geradas sobre o tema, há também o recorte de preocupação da saúde mental para quem já desenvolveu dependência nas apostas. Para especialistas, apesar de ser assertiva a decisão, a proibição não acaba com os sintomas e problemas que os apostadores enfrentaram nos últimos anos.

Notícias relacionadas