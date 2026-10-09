Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralAviação

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:24

Aeronave da Polícia Militar cai em Minas Gerais; três pessoas morrem

Até o momento, identidades das vítimas não foram reveladas

Até o momento, identidades das vítimas não foram reveladas

Redes Sociais/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Uma aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais caiu na tarde desta sexta-feira (9) nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga, localizado em Santana do Paraíso, no Vale do Aço de Minas Gerais. De acordo com a PM, três pessoas morreram. Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça preta nas proximidades do Aeroporto Regional do Vale do Aço.
A Polícia Militar de Minas Gerais vai conceder uma coletiva de imprensa para apresentar mais detalhes sobre o acidente e os envolvidos.

Segundo acidente aéreo em MG

Mais cedo, um piloto morreu carbonizado na queda de uma aeronave na manhã desta sexta-feira, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.
O avião de pequeno porte caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô.
O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino a cidade de Juatuba, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. Ele faria um pouso e retornaria para Belo Horizonte.

Notícias relacionadas