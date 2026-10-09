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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:28

Importância da prevenção no câncer de mama é tema de palestra do JC

Especialista destacou que a faixa etária com maior aumento de novos casos nas últimas duas décadas são as mulheres com menos de 50 anos

Especialista destacou que a faixa etária com maior aumento de novos casos nas últimas duas décadas são as mulheres com menos de 50 anos

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com mais de 70 mil novos casos anuais no Brasil, o câncer de mama é a doença que mais atinge e mata mulheres no País, excluindo os tumores de pele. Para desmistificar o tema e focar na conscientização, o Jornal do Comércio chamou a oncologista Letícia Jesus Rossato, médica do Hospital São Lucas e pesquisadora clínica, para ministrar uma palestra sobre o assunto nesta sexta-feira (9), no Tecnopuc, em Porto Alegre.

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