Estado tem alerta de chuvas excessivas em algumas regiões

Uma área de baixa pressão atmosférica irá se formar entre esta sexta-feira (9) e o sábado (10) com elevado risco de chuva forte e novos temporais. A chuva tende a ser mais generalizada. Volumes na faixa de 50 a 100 mm ocorrem entre o Centro e o Norte do Rio Grande do Sul. Temporais isolados com rajadas de vento, raios e ocorrências de granizo poderão ocorrer.
A temperatura irá oscilar na faixa de 17 a 19°C com máximas ao redor de 23 a 26°C. Já em cidades do Sul e Leste, os modelos indicam baixos acumulados, mas o tempo não firma. O sábado terá chuva, especialmente na primeira metade do dia com expectativa de melhorias e aberturas de sol à tarde, sobretudo, do Centro ao Sul do Estado.
Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o tempo ficará chuvoso e há risco de temporais. O sábado terá chuva especialmente pela manhã com avanço à tarde. O tempo melhora no domingo e na segunda com aberturas de sol e temperatura amena. A partir de terça, um novo período de instabilidade irá se instalar com vários dias de chuva na Capital.
A MetSul Meteorologia reforça o alerta sobre chuva excessiva a extrema em parte do Rio Grande do Sul com cheias de rios e agravamento de cheias que já ocorre, sobretudo nas bacias dos rios Uruguai e Ibirapuitã, no Oeste do Estado. O episódio de chuva que vai durar vários dias com o avanço de uma linha de instabilidade que provocou chuva em todas as regiões e com forte intensidade em diversas localidades.