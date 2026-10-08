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CapaGeralSaúde

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 19:16

Mesmo com aumento no tabagismo, jovens não procuram serviço de saúde

Pesquisa aponta que jovens de 16 a 24 anos, 19% se declaram fumantes ativos, 2% acima da média nacional

Pesquisa aponta que jovens de 16 a 24 anos, 19% se declaram fumantes ativos, 2% acima da média nacional

João Mattos/Arquivo/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
O tabagismo é considerado uma doença crônica e epidêmica, conectada diretamente com o uso de nicotina, que atua no sistema nervoso central, e leva entre 7 e 19 segundos para chegar ao cérebro. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre (SMS), em 2025, 8.326 pessoas procuraram o Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de parar de fumar. Em sua maioria, o serviço foi solicitado por mulheres, que representaram 65,03% (5.478) das buscas. A faixa etária que mais se destacou foi dos 61 aos 70 anos (23,17%).

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