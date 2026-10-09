Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralConcurso Público

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 17:47

Edital da Polícia Penal é dúbio sobre cotas e candidatos ameaçam entrar na Justiça

Concurso da Polícia Penal tem 4 mil vagas, sendo 213 diretas e as demais para Cadastro Reserva

Concurso da Polícia Penal tem 4 mil vagas, sendo 213 diretas e as demais para Cadastro Reserva

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O processo seletivo de um concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul (PPRS) está com um imbróglio jurídico envolvendo a convocação dos candidatos inscritos na modalidade de cotas para pessoas negras. Com 640 vagas reservadas para este grupo e aproximadamente 1,3 mil aprovados, os 307 primeiros pontuaram o suficiente para se classificar em ampla concorrência.

Notícias relacionadas