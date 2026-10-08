Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralInvestigação

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 13:28

PF investiga incêndio na UFPE, e reitor estima prejuízo em R$ 100 milhões

Este é o terceiro incêndio na universidade em pouco mais de uma semana

Este é o terceiro incêndio na universidade em pouco mais de uma semana

TV Globo/Reprodução/JC
Compartilhe:
Agências
A PF (Polícia Federal) vai instaurar inquérito para investigar o incêndio que atingiu na quarta-feira (7) um prédio no campus da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) no Recife, onde funcionavam vários laboratórios na área de fármacos, informática e genética.
Em nota, a PF informa que uma equipe se deslocou para a universidade para iniciar a perícia. A corporação ainda não informa se o incêndio foi acidental ou criminoso. "Todos os fatos que forem trazidos oficialmente para dentro das investigações serão alvos de análise", afirma.

Notícias relacionadas