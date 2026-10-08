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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 08:19

Quinta-feira começa com chuva em Porto Alegre

Instabilidade é acompanhada de trovoadas e uma leve queda de temperatura

Instabilidade é acompanhada de trovoadas e uma leve queda de temperatura

Pedro Piegas/PMPA/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
A quinta-feira (8) amanheceu chuvosa em Porto Alegre. Conforme os dados coletados pela Rede de Monitoramento Hidrológico da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em meia hora, das 7h20min às 7h50min, choveu 7,2mm na capital gaúcha. Além da chuva, que deve seguir durante períodos do dia, a instabilidade é acompanhada de trovoadas e uma leve queda de temperatura.

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