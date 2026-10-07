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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 19:13

Instabilidade ganha força e projeta grande acumulados de chuva

Acumulados entre 50 e 100 mm poderão ocorrer em poucas horas em algumas regiões do Estado

Acumulados entre 50 e 100 mm poderão ocorrer em poucas horas em algumas regiões do Estado

Ascii 37
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A instabilidade ganha força nesta quinta-feira e os maiores volumes tendem a ficar sobre a Metade Oeste do Rio Grande do Sul. Acumulados entre 50 e 100 mm poderão ocorrer em poucas horas. No entorno da Lagoa dos Patos e no Litoral Sul, o volume de chuva oscilará ao redor de 15 a 30 mm. O tempo fica abafado com máximas na faixa de 24 a 27°C. Em alguns pontos do Oeste gaúcho, a temperatura poderá chegar a 30°C.

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