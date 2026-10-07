OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes

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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:50
Crianças e adolescentes com obesidade também podem sofrer estigma, discriminação e bullyingMarcello Casal Jr./Agência Brasil/Divulgação/JC
A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta quarta-feira (7) o primeiro guia de enfrentamento à obesidade em crianças e adolescentes. A prevalência da obesidade nessa faixa etária, segundo a entidade, quadruplicou desde 1990, passando de 2% para 8%.