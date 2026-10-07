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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:24

Bets começam a informar bancos sobre R$ 1,3 bilhão a devolver

Bets começam a informar bancos sobre R$ 1,3 bilhão a devolver

Bets começam a informar bancos sobre R$ 1,3 bilhão a devolver

Agência Brasil
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Agências

As empresas de apostas on-line autorizadas a operar no Brasil começam nesta quarta-feira (7) a informar aos bancos os saldos que ainda estão nas contas dos apostadores. Ao todo, R$ 1,325 bilhão de cerca de 26,5 milhões de pessoas aguardam devolução após o fim das operações das bets no país.

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