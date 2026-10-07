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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:50

Bares na Orla do Guaíba devem ser entregues até o final do ano

Recuperação gradual após enchente impacta economia dos permissionários do local

Recuperação gradual após enchente impacta economia dos permissionários do local

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Em recuperação, os bares do trecho 1 da Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro, têm previsão de entrega para os permissionários marcada para dezembro deste ano. Os três bares que ali estão foram totalmente devastados pela enchente de maio de 2024 e custarão aproximadamente R$ 2,5 milhões para a prefeitura de Porto Alegre.

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