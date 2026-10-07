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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 11:41

Com investimento de R$ 200 milhões, nova emergência da Unimed em Porto Alegre tem contrato assinado

Estrutura de saúde vai oferecer atendimento adulto e pediátrico no prédio da Unisinos, na avenida Nilo Peçanha

Estrutura de saúde vai oferecer atendimento adulto e pediátrico no prédio da Unisinos, na avenida Nilo Peçanha

Unisinos/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com um investimento de R$ 200 milhões, a nova emergência da Unimed Porto Alegre será instalada no Espaço Unisinos, ao lado da Torre Educacional no campus Porto Alegre, na avenida Nilo Peçanha, na zona Norte da cidade. A previsão é de que as obras iniciem em 2027. A nova estrutura de saúde deverá entrar em operação dentro do prazo de até 24 meses.

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