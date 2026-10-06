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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 21:21

Encontro na Pucrs reúne cooperativas escolares de Porto Alegre e Região Metropolitana

Além das atividades formativas, o encontro também serviu como vitrine para os projetos desenvolvidos pelas cooperativas escolares ao longo do ano

Além das atividades formativas, o encontro também serviu como vitrine para os projetos desenvolvidos pelas cooperativas escolares ao longo do ano

Sicredi Origens RS/Divulgação/JC
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Mais de 250 estudantes participaram do Encontro Regional das Cooperativas Escolares da Sicredi Origens RS, realizado nesta terça-feira (6) na Pucrs, em Porto Alegre. Na oportunidade, alunos com idades entre 11 e 16 anos oriundos de escolas da Capital e Região Metropolitana realizaram oficinas, dinâmicas e momentos de integração voltados ao desenvolvimento de competências como liderança, empreendedorismo, trabalho em equipe e protagonismo juvenil. As informações são da assessoria de imprensa do  Sicredi Origens RS.

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