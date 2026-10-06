Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralEducação

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 17:25

Raquel Teixeira deixará comando da Secretaria da Educação do RS nesta semana

Anúncio oficial deve ocorrer na sexta-feira (6), conforme indicou a secretária

Anúncio oficial deve ocorrer na sexta-feira (6), conforme indicou a secretária

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
A secretária da Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, está se preparando para deixar a pasta nesta semana. O anúncio oficial deve ocorrer na sexta-feira (9), conforme adiantou Raquel à reportagem do Jornal do Comércio, e a sua substituta deverá ser a atual secretária-adjunta da pasta, Stefanie Eskereski.

Notícias relacionadas