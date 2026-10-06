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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 17:07

Colégio Farroupilha promove corrida em comemoração aos 140 anos

Fundado em 1886, o Colégio Farroupilha tem no esporte parte importante da formação dos estudantes, ao unir saúde, disciplina e espírito coletivo

Fundado em 1886, o Colégio Farroupilha tem no esporte parte importante da formação dos estudantes, ao unir saúde, disciplina e espírito coletivo

Colégio Farroupilha / Divulgação / JC
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Estão abertas as inscrições para a FarroupsRUN 140, corrida que marca os 140 anos do Colégio Farroupilha e será realizada em 6 de dezembro. A programação terá provas de 4 km e 8km, além de caminhada e corrida kids.

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