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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 14:05

Rio Grande do Sul voltará a registrar tempestades na quarta-feira (7)

Presente em diversos países e realizada em capitais brasileiras em anos anteriores, esta será a primeira vez do evento em Porto Alegre

Presente em diversos países e realizada em capitais brasileiras em anos anteriores, esta será a primeira vez do evento em Porto Alegre

BRENO BAUER/JC
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Na quarta-feira (7), o Rio Grande do Sul voltará a registrar tempestades. O Centro de Monitoramento da Defesa Civil atualizou, nesta terça-feira (6), as previsões meteorológicas e hidrológicas para os próximos dias, indicando a possibilidade de tornado, queda de granizo, rajadas de vento (que podem superar 90 km/h) e chuva forte.

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