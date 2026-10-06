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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 10:38

Base Aérea de Canoas recebe a 36ª EXPOAER nesta segunda-feira

A ação faz parte do programa Portões Abertos, criado pela Força Aérea Brasileira (FAB)

A ação faz parte do programa Portões Abertos, criado pela Força Aérea Brasileira (FAB)

EXPOAER/ Divulgação/JC
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Base Aérea de Canoas irá receber, no dia 12 de outubro, a 36ª EXPOAER 2026, evento de exibição aeronáutica. A ação faz parte do programa Portões Abertos, criado pela Força Aérea Brasileira (FAB). O evento inicia a partir das 9h e segue até o fim da tarde, às 17h, trazendo exposições, aeronaves e atrações. 

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