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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 10:15

Obras das quatro alças de acesso da segunda ponte do Guaíba deverão ser concluídas em 20 meses

Alças de acesso da nova ponte sobre o Guaíba não estão acabadas

Alças de acesso da nova ponte sobre o Guaíba não estão acabadas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Os trabalhos na segunda ponte do Guaíba, que estão paralisados há quase cinco anos, poderão ser retomados com força total ainda em 2026, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão federal informa que a ordem de início dos serviços para a elaboração dos projetos da nova ponte sobre o Guaíba foi assinada no dia 21 de setembro. 

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