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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:43

Salão ARP 2026 abre inscrições em edição que marca os 70 anos da Associação Riograndense de Propaganda

Evento de premiação acontece dia 3 de dezembro na Casa NTX, em Porto Alegre

Evento de premiação acontece dia 3 de dezembro na Casa NTX, em Porto Alegre

Salomão Cardoso/Divulgação/ARP
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A Associação Riograndense de Propaganda (ARP) abriu oficialmente as inscrições para o Salão ARP 2026. A edição marca o aniversário de 70 anos da associação. A partir desta segunda-feira (5) profissionais e empresas poderão submeter seus cases através do site oficial do evento. O prazo final para as inscrições é o dia 28 de outubro.

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