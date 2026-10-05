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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:55

Nova fase da recuperação do Mercado Público vai até maio de 2027

Com investimento de R$ 944 mil, o espaço contará com nova pintura e troca de calhas

Com investimento de R$ 944 mil, o espaço contará com nova pintura e troca de calhas

Pedro Piegas/PMPA/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Considerado um dos mais antigos do Brasil, o Mercado Público de Porto Alegre segue em recuperação após a enchente de maio de 2024. Na ocasião, as águas atingiram a marca de 1,50 metro, superando a da histórica enchente de 1941, que chegou a 1,09 metro. Nesta segunda-feira se iniciou uma nova etapa, a pintura das estruturas, principalmente na parte interna, além da troca das calhas, com previsão de conclusão para maio do ano que vem.

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