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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:47

Iniciada recuperação interna do Mercado Público de Porto Alegre

Os recursos para a execução dos serviços são provenientes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Os recursos para a execução dos serviços são provenientes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Pedro Piegas / PMPA / JC
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Começou nesta segunda-feira (5), a limpeza interna do Mercado Público de Porto Alegre, como parte do projeto de recuperação e modernização do espaço. O serviço integra um contrato de R$ 944 mil, que contempla também a pintura das fachadas internas, do núcleo central de alvenaria, das bases dos pilares e dos forros de concreto das áreas de circulação.

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