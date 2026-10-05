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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:57

Biblioteca em Porto Alegre abre acervo sobre cooperativismo ao público

Com quase 2 mil títulos, espaço da Escola Superior do Cooperativismo passa a permitir empréstimos ao público em geral

Com quase 2 mil títulos, espaço da Escola Superior do Cooperativismo passa a permitir empréstimos ao público em geral

ANA JÚLIA SUMIENSKI/SISTEMA OCERGS/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
Com quase 2 mil títulos e 4,6 mil exemplares, a Biblioteca Vergílio Frederico Perius, da Escola Superior do Cooperativismo (Escoop), passa a permitir o empréstimo de livros para a comunidade em geral. A biblioteca fica na sede do Sistema Ocergs, em Porto Alegre, e o espaço reúne um acervo especializado em cooperativismo e áreas relacionadas. Dos títulos disponíveis, cerca de 1,2 mil são voltados ao cooperativismo, o equivalente a 63,13% do acervo. Entre as obras estão “Pioneiros de Rochdale”, “Amstad, um visionário”, “Direito das Sociedades Cooperativas” e “Identidade cooperativa: sua história e doutrina”.

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