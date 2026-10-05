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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 10:13

EUA retomam atendimento na embaixada e nos consulados nesta segunda

Consulado de Porto Alegre voltou a retomar as operações nesta segunda-feira (5)

Consulado de Porto Alegre voltou a retomar as operações nesta segunda-feira (5)

Mariana Carlesso/MARIANA CARLESSO/JC
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Agências
O governo dos Estados Unidos retomou, nesta segunda-feira (5), os atendimentos na embaixada e nos consulados no Brasil. As representações diplomáticas haviam fechado as portas na sexta-feira (2), alegando questões de segurança.
Em comunicado, um porta-voz do Departamento de Estado afirmou à reportagem que todos os serviços estão funcionando. A nota, porém, não esclarece como ficará a situação das pessoas que tinham agendamento na sexta e não foram atendidas, nem detalha a motivação do fechamento.
Como mostrou a Folha de S.Paulo, o motivo foi um perfil em rede social que dizia que colocaria uma bomba na embaixada americana. Uma operação policial chegou ao autor da ameaça ainda na sexta e não encontrou nada.

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