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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 09:59

Obras na Estrada Caminho do Meio em Viamão exigem atenção dos motoristas

Intervenção faz parte de um projeto que prevê a qualificação de 23,08 quilômetros entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre// Caminho do Meio

Intervenção faz parte de um projeto que prevê a qualificação de 23,08 quilômetros entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre// Caminho do Meio

João Pedro Rodrigues/Secom/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
Motoristas que trafegam pela Estrada Caminho do Meio, em Viamão, devem redobrar a atenção devido às obras de duplicação em andamento no trecho. Os serviços ocorrem em cinco frentes simultâneas: três na Avenida Assis Brasil e duas na Estrada Caminho do Meio, e incluem intervenções próximas à pista.

Atualmente, as equipes trabalham em serviços de drenagem pluvial, movimentação de terra, contenções, supressão vegetal e desmonte de rocha. Na região da Avenida Assis Brasil, também são realizados serviços de contenção, drenagem, transplante de vegetação, movimentação de terra e supressão vegetal.

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