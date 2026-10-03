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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 17:24

Transporte coletivo terá passe livre nas eleições

Caso haja segundo turno, o transporte coletivo também terá passe livre na data da votação

Caso haja segundo turno, o transporte coletivo também terá passe livre na data da votação

Alex Rocha/PMPA/JC
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O transporte público de Porto Alegre tem passe livre neste domingo (4) data do primeiro turno das eleições. Caso haja segundo turno, o transporte coletivo também terá passe livre na data da votação. As informações são da secretaria municipal de mobilidade urbana da Capital. 

A medida está prevista no Decreto nº 23.975, publicado na edição de quarta-feira (30) do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), que fixa o dia 4 de outubro como Dia de Passe Livre e estabelece que os usuários do transporte coletivo por ônibus ficam isentos do pagamento da tarifa social única nessa data.

Para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota, ou para planejar seus deslocamentos com as linhas do transporte público, os usuários podem utilizar os aplicativos TRI GPS, Cittamobi, Moovit, Lá Vem o Ônibus, e TRI, o app do Cartão TRI, ou verificar as tabelas nos serviços de consulta disponíveis em Tabela Horária e Itinerário de Ônibus, no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), em linhas.eptc.com.br e no aplicativo 156+POA. 

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