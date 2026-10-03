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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 11:58

Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões

Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões

Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões

Agência Brasil
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Agências

A Mega-Sena sorteia neste sábado (3) prêmio estimado em R$ 82 milhões. As seis dezenas do concurso 3.066 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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