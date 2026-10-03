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Publicada em 03 de Outubro de 2026 às 11:37

Guaíba tende a baixar, mas temporais podem atingir o RS neste sábado

Há possibilidade de tempestades neste sábado, principalmente entre a tarde e a noite

Há possibilidade de tempestades neste sábado, principalmente entre a tarde e a noite

Giovanna Sommariva/Especial/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O nível do Guaíba apresenta tendência de queda em Porto Alegre, enquanto o Rio Grande do Sul permanece sob atenção para a ocorrência de tempestades severas neste sábado (3). As informações sobre o comportamento das águas e as condições meteorológicas são de diferentes órgãos de monitoramento, que apontam cenários distintos para o Estado.

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